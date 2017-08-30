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9:38, 30 августа 2017 65
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Рязанке грозит до десяти лет тюрьмы за хранение марихуаны

Рязанке грозит до десяти лет тюрьмы за хранение марихуаны

Рязанке грозит до десяти лет тюрьмы за хранение марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские получили сведения, что 30-летняяя жительница деревни Безлычное Захаровского района может хранить дома наркотики. В ходе проверки оперативники нашли у женщины 146 граммов марихуаны.

Выяснилось, что злоумышленница приготовила наркотик из дикорастущей конопли, заросли которой она обнаружила в деревне. Остатки зарослей уничтожены.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


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