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12:45, 30 августа 2017 351
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В рязанской колонии осужденный избил охранника

В рязанской колонии осужденный избил охранника

В рязанской колонии осужденный избил охранника. Материалы уголовного дела переданы в суд, сообщили на сайте Скопинского районного суда Рязанской области.

По данным суда, заключенный, который был приговорен к 12 годам лишения свободы в скопинской исправительной колонии, отказался выполнять требования сотрудника тюрьмы. Заключенный отреагировал агрессивно, ударив сотрудника кулаком в лицо.

После этого пострадавший обращался в Скопинскую ЦРБ. В результате преступных действий был нарушен режим исправительного учреждения.

Постановлением суда по уголовному делу назначено открытое судебное заседание, которое состоится 11 сентября.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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