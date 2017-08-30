В рязанской колонии осужденный избил охранника. Материалы уголовного дела переданы в суд, сообщили на
По данным суда, заключенный, который был приговорен к 12 годам лишения свободы в скопинской исправительной колонии, отказался выполнять требования сотрудника тюрьмы. Заключенный отреагировал агрессивно, ударив сотрудника кулаком в лицо.
После этого пострадавший обращался в Скопинскую ЦРБ. В результате преступных действий был нарушен режим исправительного учреждения.
Постановлением суда по уголовному делу назначено открытое судебное заседание, которое состоится 11 сентября.