В Рязани раскрыли серию краж аккумуляторов из грузовиков. Об этом сообщил
Дальнобойщик припарковал свою машину на одной из улиц в Приокском. Утром водитель не смог запустить грузовик — в нем отсутствовал аккумулятор. О пропаже он сообщил в полицию.
Краденное вскоре обнаружили в пункте приема металлолома. В преступлении заподозрили 30-летнего жителя Рыбновского района, который перебивался случайными заработками и злоупотреблял спиртным. Злоумышленника задержали.
«В результате проверки оказалось, что мужчина причастен к еще двум аналогичным кражам аккумуляторов, совершенным в начале августа. Жертвами этих преступлений также стали водители большегрузных автомобилей, припаркованных на окраине Рязани», — говорится в сообщении.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.