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11:52, 30 августа 2017 356
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В Рязани раскрыли серию краж аккумуляторов

В Рязани раскрыли серию краж аккумуляторов

В Рязани раскрыли серию краж аккумуляторов из грузовиков. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Дальнобойщик припарковал свою машину на одной из улиц в Приокском. Утром водитель не смог запустить грузовик — в нем отсутствовал аккумулятор. О пропаже он сообщил в полицию.

Краденное вскоре обнаружили в пункте приема металлолома. В преступлении заподозрили 30-летнего жителя Рыбновского района, который перебивался случайными заработками и злоупотреблял спиртным. Злоумышленника задержали.

«В результате проверки оказалось, что мужчина причастен к еще двум аналогичным кражам аккумуляторов, совершенным в начале августа. Жертвами этих преступлений также стали водители большегрузных автомобилей, припаркованных на окраине Рязани», — говорится в сообщении.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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