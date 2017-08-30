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21:26, 30 августа 2017 142
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В Рязани прошла этно-акция

В Рязани прошла этно-акция

В среду, 30 августа, в Нижнем городском парке («Пьяном») прошла этно-акция «Рязанские ремесла». Его организовали специалисты областного научно-методического центра народного творчества, сообщает сайт администрации города.

Для гостей подготовили выставку скопинской керамики, шиловской лозы и касимовской росписи по дереву. Горожанам и туристам свое мастерство показали рязанские ткачи, кузнецы, стеклодувы, монетчики и другие ремесленники. Члены исторического клуба организовали стилизованное монастырское подворье. Художники проводили мастер-классы для всех желающих.

Также на этно-акции выступали фольклорные коллективы города.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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