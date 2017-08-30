В Рязани прошла этно-акция

В среду, 30 августа, в Нижнем городском парке («Пьяном») прошла этно-акция «Рязанские ремесла». Его организовали специалисты областного научно-методического центра народного творчества,
Для гостей подготовили выставку скопинской керамики, шиловской лозы и касимовской росписи по дереву. Горожанам и туристам свое мастерство показали рязанские ткачи, кузнецы, стеклодувы, монетчики и другие ремесленники. Члены исторического клуба организовали стилизованное монастырское подворье. Художники проводили мастер-классы для всех желающих.
Также на этно-акции выступали фольклорные коллективы города.