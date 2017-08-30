В Рязани по инициативе врачей расширили филиал детской поликлиники. Фото

В Рязани создали новый филиал детской поликлиники №1. Его торжественно открыли в доме №20 по улице Керамзавода в среду, 30 августа. В помещениях жилого здания организовали три кабинета педиатров, процедурный и прививочный, также там будет работать школа здоровья для родителей.
Раньше на этом месте была не имевшая нагрузки «взрослая» лаборатория, рассказал RZN.info министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. Детский филиал, в свою очередь, располагался в здании взрослой поликлиники №13. Там всем педиатрам приходилось работать в одном кабинете, тесно было и посетителям, призналась главврач Светлана Якимушкина.
Переезд инициировали жители района и сами медики, которые затем приняли участие в ремонте полученных помещений. Неприглядную трубу в центре коридора раскрасила ученица художественного училища. Для расширившегося филиала закупили новые аппараты и мебель, там будет работать электронная регистратура. Сотрудники отдельно отмечают просторную зону ожидания с небольшим детским уголком.
По словам Якимушкиной, филиал будет обслуживать 3 200 детей.