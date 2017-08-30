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10:31, 30 августа 2017 278
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В Касимове двое пьяных рязанцев угнали «пятерку» у своего приятеля

В Касимове двое пьяных рязанцев угнали «пятерку» у своего приятеля

В Касимове двое пьяных рязанцев угнали «пятерку» у своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 24-летний касимовец, который сообщил, что от его дома угнали автомобиль ВАЗ-2105. Полицейские расспросили пострадавшего и выяснили, что накануне мужчина выпивал спиртное с двумя приятелями — местными жителями 28 и 23 лет. После этого пострадавший заснул, а когда проснулся, то увидел, что автомобиль пропал.

Оперативники предположили, что к пропаже автомобиля причастны собутыльники пострадавшего. Старшего из приятелей ранее судили за кражу. Мужчину разыскали, выяснилось, что после того как хозяин дома заснул, злоумышленники решили угнать его авто.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы.


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