В Касимове двое пьяных рязанцев угнали «пятерку» у своего приятеля. Об этом сообщили в
В полицию обратился 24-летний касимовец, который сообщил, что от его дома угнали автомобиль ВАЗ-2105. Полицейские расспросили пострадавшего и выяснили, что накануне мужчина выпивал спиртное с двумя приятелями — местными жителями 28 и 23 лет. После этого пострадавший заснул, а когда проснулся, то увидел, что автомобиль пропал.
Оперативники предположили, что к пропаже автомобиля причастны собутыльники пострадавшего. Старшего из приятелей ранее судили за кражу. Мужчину разыскали, выяснилось, что после того как хозяин дома заснул, злоумышленники решили угнать его авто.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, им грозит до семи лет лишения свободы.