«Узкий круг». Рязанские предприниматели обсудили финансы и инвестиции в бизнес

Рязанские предприниматели попробовали подружиться для совместной работы. Именно так можно описать термин «нетворкинг-встреча». Мероприятие под названием «Узкий круг» прошло 29 августа в одном из конференц-залов отеля «Старый город».
В зале собрались руководители бизнеса, работающего в сферах инвестиций, бизнес-услуг, оптовой торговли, торговли недвижимостью, а так же представители банковского сообщества. Темой обсуждения стали финансы и инвестиции в бизнес.
Самое главное — это был не семинар, не конференция, не переговоры, а живое общение людей, у которых есть деловой опыт, собственные мнения и интересные предложения.
Прио-Внешторгбанк, выступивший партнером нетворкинг-встречи, представил Михаил Волков. Он презентовал ряд готовых площадок для инвестиций и ответил на все вопросы заинтересовавшие гостей мероприятия о возможностях инвестиционного кредитования.
Знакомил бизнесменов друг с другом и направлял развитие беседы Сергей Ореханов.
Интерес к мероприятию, а значит и к рязанским объектам инвестиций, проявили топ-менеджеры из Москвы и даже из Швейцарии, глава «Корпорации развития Рязанской области» Юрий Иванов, представитель группы экспертов «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) в нашей области Павел Яковлев и региональный бизнес-омбудсмен Егор Бурцев.