Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:08, 30 августа 2017 470

«Узкий круг». Рязанские предприниматели обсудили финансы и инвестиции в бизнес

«Узкий круг». Рязанские предприниматели обсудили финансы и инвестиции в бизнес

Рязанские предприниматели попробовали подружиться для совместной работы. Именно так можно описать термин «нетворкинг-встреча». Мероприятие под названием «Узкий круг» прошло 29 августа в одном из конференц-залов отеля «Старый город».

В зале собрались руководители бизнеса, работающего в сферах инвестиций, бизнес-услуг, оптовой торговли, торговли недвижимостью, а так же представители банковского сообщества. Темой обсуждения стали финансы и инвестиции в бизнес.

Самое главное — это был не семинар, не конференция, не переговоры, а живое общение людей, у которых есть деловой опыт, собственные мнения и интересные предложения.

Прио-Внешторгбанк, выступивший партнером нетворкинг-встречи, представил Михаил Волков. Он презентовал ряд готовых площадок для инвестиций и ответил на все вопросы заинтересовавшие гостей мероприятия о возможностях инвестиционного кредитования.

Знакомил бизнесменов друг с другом и направлял развитие беседы Сергей Ореханов.

Интерес к мероприятию, а значит и к рязанским объектам инвестиций, проявили топ-менеджеры из Москвы и даже из Швейцарии, глава «Корпорации развития Рязанской области» Юрий Иванов, представитель группы экспертов «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) в нашей области Павел Яковлев и региональный бизнес-омбудсмен Егор Бурцев.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
16:08, 30 августа 2017
«Узкий круг». Рязанские предприниматели обсудили финансы и инвестиции в бизнес
20:03, 29 августа 2017
Рязанская компания начала строить кожзавод на Алтае
18:03, 29 августа 2017
В банк «ФК Открытие» назначили временную администрацию
16:50, 28 августа 2017
Минфин назвал подорожание водки экономически необоснованным
9:00, 28 августа 2017
Минздрав снова предложил повысить цены на водку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 67 013
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 36 311
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 20 249
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 18 186
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
21:35, 29 августа 2017 17 992
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум