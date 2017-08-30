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9:57, 30 августа 2017 307
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Скопинскому рецидивисту дали условный срок за кражу продуктов из погреба

Скопинскому рецидивисту дали условный срок за кражу продуктов из погреба

Скопинскому рецидивисту дали условный срок за кражу продуктов из погреба. Об этом сообщает сайт Скопинского суда в среду, 30 августа.

Установлено, что пьяный местный житель захотел украсть продукты из погреба соседа. При этом злоумышленник рассказал о воровстве своему знакомому, который согласился помочь другу. Мужчины вынесли из погреба мешки с продуктами на сумму 6 тысяч 590 рублей.

На судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал. В отношении его подельника уголовное дело прекратили.

Мужчину приговорили к году и десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.


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