Скопинскому рецидивисту дали условный срок за кражу продуктов из погреба. Об этом сообщает
Установлено, что пьяный местный житель захотел украсть продукты из погреба соседа. При этом злоумышленник рассказал о воровстве своему знакомому, который согласился помочь другу. Мужчины вынесли из погреба мешки с продуктами на сумму 6 тысяч 590 рублей.
На судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал. В отношении его подельника уголовное дело прекратили.
Мужчину приговорили к году и десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
Приговор не вступил в законную силу.