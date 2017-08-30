Скопинскому педофилу запретили выходить ночью на улицу

Скопинскому педофилу запретили после освобождения посещать массовые мероприятия и выходить ночью на улицу. Об этом сообщил
Мужчину в 2006 году приговорили к 11 годам и 4 месяцам лишения свободы за половые преступления в отношении несовершеннолетнего. На свободу он выйдет в октябре 2017 года.
Сотрудники колонии пришли к выводу, что за педофилом необходимо установить административный надзор после его освобождения.
Суд удовлетворил их требования, на ближайшие шесть лет мужчине запретили посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы «территории проживания» и выходить из дома с 22:00 до 6:00. Кроме того, каждые четыре месяца он должен будет отмечаться в полиции.
Решение суда пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать.