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11:45, 30 августа 2017 373
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RZN.info запустил тест, посвященный рязанским градостроительным парадоксам

RZN.info запустил тест, посвященный рязанским градостроительным парадоксам

RZN.info запустил тест, посвященный градостроительным парадоксам. В нем читателям предлагается ответить на восемь вопросов и проверить знания в области архитектуры нашего города.

Пройти задание можно по ссылке.

«Градостроительный» тест стал пятым в новом разделе RZN.info.

Напомним, первый опубликованный тест посвящен местным брендам и логотипам, второй предлагает угадать рязанские места по советским фотографиям, а третий — ответить на вопросы о людях, стоявших во главе области с конца XVIII века, четвертый — о знании городских легенд.

Задания на сайте будут появляться каждую неделю.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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