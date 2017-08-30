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20:57, 30 августа 2017 279
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Рязанские сестры-сироты выступят в танцевальном проекте НТВ

Рязанские сестры-сироты выступят в танцевальном проекте НТВ

Рязанские сестры-сироты Вера и Олеся Желтовы выступят в проекте «Ты супер! Танцы» на НТВ. Об этом говорится в пресс-релизе телекомпании.

9-летняя Вера и 11-летняя Олеся Желтовы живут в Рыбновской школе-интернате. Они сами выбрали его после самоубийства отца.

«Оставшись без попечения родителей, дети оказались в детском доме, но рук не опустили. Наоборот, Олеся и её сестра Вера увлеклись танцами и успели добиться неплохих результатов», — отметили авторы проекта.

В первом туре примут участие 142 ребенка. Премьера проекта «Ты супер! Танцы» состоится на НТВ 2 сентября в 20:00.

Напомним, многодетная семья Желтовых снялась в ток-шоу «Пусть говорят» в апреле 2015 года. В феврале 2016 у нее полностью сгорел дом. В марте отец восьмерых детей покончил с собой.

Фото пресс-службы НТВ


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