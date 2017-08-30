Рязанские сестры-сироты выступят в танцевальном проекте НТВ

Рязанские сестры-сироты Вера и Олеся Желтовы выступят в проекте «Ты супер! Танцы» на НТВ. Об этом говорится в пресс-релизе телекомпании.
9-летняя Вера и 11-летняя Олеся Желтовы живут в Рыбновской школе-интернате. Они сами
«Оставшись без попечения родителей, дети оказались в детском доме, но рук не опустили. Наоборот, Олеся и её сестра Вера увлеклись танцами и успели добиться неплохих результатов», — отметили авторы проекта.
В первом туре примут участие 142 ребенка. Премьера проекта «Ты супер! Танцы» состоится на НТВ 2 сентября в 20:00.
Напомним, многодетная семья Желтовых
Фото пресс-службы НТВ