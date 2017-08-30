Рязанские лук, картошка и капуста подешевели на десять с лишним процентов. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области вновь заметно подешевели овощи. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 28 августа, RZN.info предоставил Рязаньстат. Согласно им, стоимость лука опустилась на 16% (до 22,39 рубля за кг), картофеля — на 13,7% (до 18,66 рубля за кг), капусты — на 10,2% (до 15,77 рубля за кг), моркови — на 9,5% (до 24,76 рубля за кг).
Больше всего подорожали рыба (+2,1%, до 138,4 рубля за кг), черный хлеб (+1,3%, до 36,07 рубля за кг), яблоки (+1%, до 94,49 рубля за кг).
Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости какого-либо из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- баранину — 314,69 рубля за кг;
- сосиски и сардельки — 269 рублей за кг;
- пастеризованное молоко — 39,50 рубля за л;
- стерилизованное молоко — 58,04 рубля за л;
- сливочное масло — 422,62 рубля за кг;
- маргарин — 96,36 рубля за кг;
- творог — 224,05 рубля за кг;
- картофель;
- морковь;
- лук;
- печенье — 108,67 рубля за кг;
- карамель — 193,34 рубля за кг;
- водку — 547,38 рубля за л.