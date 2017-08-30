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11:30, 30 августа 2017 258
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Рязанские лук, картошка и капуста подешевели на десять с лишним процентов. Мониторинг цен

Рязанские лук, картошка и капуста подешевели на десять с лишним процентов. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области вновь заметно подешевели овощи. Данные мониторинга средних цен в ЦФО на понедельник, 28 августа, RZN.info предоставил Рязаньстат. Согласно им, стоимость лука опустилась на 16% (до 22,39 рубля за кг), картофеля — на 13,7% (до 18,66 рубля за кг), капусты — на 10,2% (до 15,77 рубля за кг), моркови — на 9,5% (до 24,76 рубля за кг).

Больше всего подорожали рыба (+2,1%, до 138,4 рубля за кг), черный хлеб (+1,3%, до 36,07 рубля за кг), яблоки (+1%, до 94,49 рубля за кг).

Регион не вошел в тройку самых дорогих в округе по стоимости какого-либо из 40 изучаемых продуктов. Среди «аутсайдеров» рейтинга (14-16-е места) Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • баранину — 314,69 рубля за кг;
  • сосиски и сардельки — 269 рублей за кг;
  • пастеризованное молоко — 39,50 рубля за л;
  • стерилизованное молоко — 58,04 рубля за л;
  • сливочное масло — 422,62 рубля за кг;
  • маргарин — 96,36 рубля за кг;
  • творог — 224,05 рубля за кг;
  • картофель;
  • морковь;
  • лук;
  • печенье — 108,67 рубля за кг;
  • карамель — 193,34 рубля за кг;
  • водку — 547,38 рубля за л.

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