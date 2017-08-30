Рязанец поборется за звание лучшего лесного пожарного страны. Фото

Рязанец Владимир Земченков поборется за звание лучшего лесгного пожарного страны. Он
В конкурсе примут участие парашютисты-десантники авиалесоохраны и наземные лесные пожарные из 25 регионов России, сообщила пресс-служба «Авиалесохраны».
Участники продемонстрируют теоретические знания о лесопожарном деле, свою физическую подготовку, умение преодолевать полосу препятствий с ручными инструментами (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями). Конкурсантам нужно будет пройти лесные завалы, заболоченные территории и водные преграды.
«Многие конкурсанты имеют значительный опыт ликвидации сложных, крупных, горных лесных пожаров в экстремальных погодных условиях длительных засух, шквальных ветров и аномально жаркой погоды. Конкуренция за право стать „Лучшим лесным пожарным России 2017 года“ очень высокая», — говорится в сообщении.
Конкурс «Лучший лесной пожарный» организуют третий год подряд.