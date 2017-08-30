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18:51, 30 августа 2017 448
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Рязанец поборется за звание лучшего лесного пожарного страны. Фото

Рязанец поборется за звание лучшего лесного пожарного страны. Фото

Рязанец Владимир Земченков поборется за звание лучшего лесгного пожарного страны. Он выиграл региональный этап соревнований.

В конкурсе примут участие парашютисты-десантники авиалесоохраны и наземные лесные пожарные из 25 регионов России, сообщила пресс-служба «Авиалесохраны».

Участники продемонстрируют теоретические знания о лесопожарном деле, свою физическую подготовку, умение преодолевать полосу препятствий с ручными инструментами (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями). Конкурсантам нужно будет пройти лесные завалы, заболоченные территории и водные преграды.

«Многие конкурсанты имеют значительный опыт ликвидации сложных, крупных, горных лесных пожаров в экстремальных погодных условиях длительных засух, шквальных ветров и аномально жаркой погоды. Конкуренция за право стать „Лучшим лесным пожарным России 2017 года“ очень высокая», — говорится в сообщении.

Конкурс «Лучший лесной пожарный» организуют третий год подряд.


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