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8:42, 30 августа 2017 460
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего мужчины

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего мужчины

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего мужчины. Об этом говорится в сообщении в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Максим Олегович Марков исчез в московском регионе почти два месяца назад — последний раз он выходил на связь 4 июля.

Особые приметы: шрамы на теле.

Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.

Был одет: синий спортивный костюм, серая футболка.

Отмечается, что пропавший может страдать потерей памяти.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении просят обращаться по телефону: 8-800-700-54-25 или 112


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