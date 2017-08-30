Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего мужчины. Об этом говорится в сообщении в группе «ВКонтакте» поисково-спасательного отряда «
Максим Олегович Марков исчез в московском регионе почти два месяца назад — последний раз он выходил на связь 4 июля.
Особые приметы: шрамы на теле.
Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.
Был одет: синий спортивный костюм, серая футболка.
Отмечается, что пропавший может страдать потерей памяти.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении просят обращаться по телефону: 8-800-700-54-25 или 112