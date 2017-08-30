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12:15, 30 августа 2017 288
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Рязанцам предложили сходить на концерт симфонического оркестра за сто рублей

Рязанцам предложили сходить на концерт симфонического оркестра за сто рублей

Рязанцам предложили сходить на концерт симфонического оркестра за сто рублей. Информация об этом появилась на сайте областной филармонии.

Перед горожанами выступит Калужский молодежный симфонический оркестр имени Святослава Рихтера под руководством Заслуженного артиста России, пианиста и дирижера Александра Гиндина. В коллектив входят студенты и выпускники лучших музыкальных вузов ЦФО. Они исполнят перед рязанцами музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова и Анатолия Лядова.

В концерте также примет участие Александр Доронин (фортепиано).

Концерт организуют 7 сентября. Начало в 19:00.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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