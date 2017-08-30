Рязанцам предложили сходить на концерт симфонического оркестра за сто рублей. Информация об этом
Перед горожанами выступит Калужский молодежный симфонический оркестр имени Святослава Рихтера под руководством Заслуженного артиста России, пианиста и дирижера Александра Гиндина. В коллектив входят студенты и выпускники лучших музыкальных вузов ЦФО. Они исполнят перед рязанцами музыку Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова и Анатолия Лядова.
В концерте также примет участие Александр Доронин (фортепиано).
Концерт организуют 7 сентября. Начало в 19:00.