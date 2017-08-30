Пресс-служба Любимова попросила «ВКонтакте» заблокировать его фейковые аккаунты

Прес-служба врио рязанского губернатора Николая Любимова попросила руководство «ВКонтакте» заблокировать аккаунты, якобы принадлежащие политику. Об этом RZN.info сообщила министр печати региона Ольга Чуляева в среду, 30 августа. По ее словам, в жалобе указаны все аккаунты, которые удалось найти. Пресс-служба продолжит мониторинг и будет писать обращения по всем обнаруженным фейковым страницам.
«Николай Любимов не зарегистрирован в этой соцсети и не имеет отношения к аккаунтам, появившимся там от его имени», — подчеркнула Чуляева.
RZN.info удалось найти «ВКонтакте» два сообщества, якобы связанные с врио губернатора: «
Добавим, у политика есть