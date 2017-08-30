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16:23, 30 августа 2017 355
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Пресс-служба Любимова попросила «ВКонтакте» заблокировать его фейковые аккаунты

Пресс-служба Любимова попросила «ВКонтакте» заблокировать его фейковые аккаунты

Прес-служба врио рязанского губернатора Николая Любимова попросила руководство «ВКонтакте» заблокировать аккаунты, якобы принадлежащие политику. Об этом RZN.info сообщила министр печати региона Ольга Чуляева в среду, 30 августа. По ее словам, в жалобе указаны все аккаунты, которые удалось найти. Пресс-служба продолжит мониторинг и будет писать обращения по всем обнаруженным фейковым страницам.

«Николай Любимов не зарегистрирован в этой соцсети и не имеет отношения к аккаунтам, появившимся там от его имени», — подчеркнула Чуляева.

RZN.info удалось найти «ВКонтакте» два сообщества, якобы связанные с врио губернатора: «Любимов Николай Викторович» и «НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ губернатор- я за новую жизнь!»

Добавим, у политика есть личная страница в фейсбуке, но с момента его переезда в Рязань на ней практически нет активности. В биографии местом работы по-прежнему указана Государственная дума.


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