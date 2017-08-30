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15:45, 30 августа 2017 74

Погладь, покорми, сфотографируйся. В Рязань приехала контактная выставка экзотических кошек

Погладь, покорми, сфотографируйся. В Рязань приехала контактная выставка экзотических кошек

В Рязань приехала контактная выставка «Федерация кошек» экзотических кошек. Горожан пригласили посмотреть, погладить, сфотографироваться и даже накормить животных, сообщили организаторы в своей группе в «ВКонтакте».

Выставка приехала в Рязань из Санкт-Петербурга. На ней представлены самые разнообразные породы кошек: мэйн-куны, сфинксы, тойгер, бенгалы, экзоты, египетская мау, питерболд, пиксибоб.

«Кошки редких пород не сидят, словно статуэтки, в переносках, а передвигаются по просторным вольерам, где есть миски с водой и кормом, домики, лежаки и игрушки. Животных можно взять на руки, погладить и даже покормить, как в обычной контактном зоопарке», — отметили организаторы.

Выставка будет работать с 23 августа по 8 октября в ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе дом №5а.

Более подробная информация по телефону: +7 (988) 187-70-50, а также в группе «ВКонтакте».


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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