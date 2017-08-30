Погладь, покорми, сфотографируйся. В Рязань приехала контактная выставка экзотических кошек

В Рязань приехала контактная выставка «Федерация кошек» экзотических кошек. Горожан пригласили посмотреть, погладить, сфотографироваться и даже накормить животных, сообщили организаторы в своей группе в «
Выставка приехала в Рязань из Санкт-Петербурга. На ней представлены самые разнообразные породы кошек: мэйн-куны, сфинксы, тойгер, бенгалы, экзоты, египетская мау, питерболд, пиксибоб.
«Кошки редких пород не сидят, словно статуэтки, в переносках, а передвигаются по просторным вольерам, где есть миски с водой и кормом, домики, лежаки и игрушки. Животных можно взять на руки, погладить и даже покормить, как в обычной контактном зоопарке», — отметили организаторы.
Выставка будет работать с 23 августа по 8 октября в ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе дом №5а.
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