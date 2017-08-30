Николай Любимов посетил Государственный Рязанский приборный завод

Врио губернатора Николай Любимов поучаствовал в Дне качества на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ).
Генеральный директор АО «ГРПЗ» Павел Будагов в ходе совещания отметил, что Николай Любимов уже не первый раз посещает завод, в этот раз он прибыл на него с рабочим визитом и решил присутствовать на Дне качества.
Приветствуя сотрудников предприятия, глава региона Николай Любимов сказал, что руководство Приборного завода заложило хорошую традицию — ежемесячно проводить заводской День качества, в рамках которого коллектив предприятия обсуждает вопросы контроля качества выпускаемой продукции, исполнительской и технологической дисциплины, выполнения контрактов и договоров.
«Для Рязанского приборного завода слово „качество“ имеет определяющее значение. Вы по праву считаетесь одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны. За многолетнюю историю предприятием накоплен богатый опыт производства высококачественной продукции. Она отвечает мировым стандартам, и, зачастую, превосходит зарубежные аналоги, что обеспечивает конкурентоспособность на российском и международном рынках, — подчеркнул Николай Любимов. — Наряду с военными изделиями АО „ГРПЗ“ успешно изготавливает гражданскую продукцию. Это средства связи, счетчики электрической энергии, сварочное оборудование, медицинские приборы, отвечающие самым строгим потребительским требованиям».
В рамках мероприятия Любимов пообщался с представителями завода
В рамках мероприятия Любимов пообщался с представителями коллектива АО «ГРПЗ», где у каждого присутствовавшего сотрудника была возможность лично поговорить с главой региона и задать ему наиболее актуальные волнующие вопросы.
Справка
Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) — крупное предприятие российской радиоэлектронной промышленности. Образовано в 1918 году. Входит в состав Концерна Радиоэлектронные технологии. Основные направления деятельности: производство бортовых радиолокационных станций и систем управления вооружением для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35; разработка и производство бортовой радиоэлектронной аппаратуры для вертолетов, интегрированной бортовой аппаратуры опознавания государственной принадлежности и управления воздушным движением, цифровых вычислительных машин межвидового применения, интеллектуальных систем обработки видеоизображений для обзорных и обзорно-прицельных комплексов авиационного, наземного, морского применения, систем лазерной телеориентации управляемого оружия.
Предприятие выпускает широкий спектр продукции гражданского назначения: сварочное оборудование, атмосферные оптические линии связи, приборы учета электроэнергии, медицинскую технику, электрозарядные станции для электромобилей. В состав ГРПЗ входит филиал — Касимовский приборный завод.