На улице Радищева уложили новый асфальт. Фото

В среду, 30 августа, на улице Радищева уложили новый асфальт.
Ремонтировать дорогу
Ранее сообщалось, что на улице Радищева
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В среду, 30 августа, на улице Радищева уложили новый асфальт.
Ремонтировать дорогу
Ранее сообщалось, что на улице Радищева
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