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20:16, 30 августа 2017 81
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На улице Радищева уложили новый асфальт. Фото

На улице Радищева уложили новый асфальт. Фото

В среду, 30 августа, на улице Радищева уложили новый асфальт.

Ремонтировать дорогу начали 10 августа.

Ранее сообщалось, что на улице Радищева положат плитку. Она появится на тротуаре вдоль забора Городского сквера («Наташиного парка») — между улицей Свободы и Бульварным переулком. Если погода позволит, то плитку выложат в течение недели.


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