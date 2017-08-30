На подготовку рязанских школ к новому учебному году потратили 723 миллиона рублей. Об этом заявила глава минобразования региона Ольга Щетинкина на заседании областного правительства во вторник, 29 августа,
По словам Щетинкиной, во всех школах есть системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей. Кроме того, все образовательные учреждения оснастили первичными средствами пожаротушения и индивидуальными устройствами спасения.
Как отметила глава областного минобразования, территории школ продолжают огораживать. Рядом с образовательными учреждениями также устанавливают камеры видеонаблюдения.
На заседании Щетинкина также рассказала, что школьников в новом учебном году