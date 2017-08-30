Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:13, 30 августа 2017 515
 0    0

Мастер на все руки. На Avito появилось резюме «помощника губернатора Рязанской области»

Мастер на все руки. На Avito появилось резюме «помощника губернатора Рязанской области»

На Avito появилось резюме на должность «помощника губернатора Рязанской области».

В анкете утверждается, что соискателю 44 года, он имеет высшее военное образование и является подполковником запаса. «Специалист по проведению праздничных феерверков на нефтеперерабатывающих и ядерных объектах партнеров России», — говорится в резюме.

Согласно анкете, в подчинении у соискателя 400 человек, он разбирается в технике, бухгалтерии, пожарной технике, обработке металлов, электрике и составлении юридических документов. «Что мне интересно- желательно попасть в команду которая только начинает развитие. Или просто к нормальным мужикам (можно и женский коллектив)», — отметил соискатель [орфография и пунктуация сохранены].

В своем резюме «подполковник запаса» также указывает, что не собирается слушать предложения от «сетевиков» и охранных фирм. При этом к госслужбе у него отношение «своебразное». «Но среди и гос служащих есть нормальные люди. Вот нормальные звоните», — говорится в резюме [орфография и пунктуация сохранены].


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:44, 30 августа 2017
Рязанские мусульмане отметят Курбан-байрам на площадке в Борках
9:13, 30 августа 2017
Мастер на все руки. На Avito появилось резюме «помощника губернатора Рязанской области»
21:14, 29 августа 2017
С начала года 70 рязанцев оштрафовали из-за вывесок и рекламных конструкций 1
20:54, 29 августа 2017
У рязанского наркоторговца конфисковали машину и два телефона
18:41, 29 августа 2017
В Рязани открылся новый центр для престарелых. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 66 473
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 36 096
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 20 091
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 18 010
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
17:27, 21 августа 2017 14 608
Разбившаяся в центре Рязани женщина пыталась достать упавшие ключи — следствие 1
Все новости
Форум