Мастер на все руки. На Avito появилось резюме «помощника губернатора Рязанской области»

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В анкете утверждается, что соискателю 44 года, он имеет высшее военное образование и является подполковником запаса. «Специалист по проведению праздничных феерверков на нефтеперерабатывающих и ядерных объектах партнеров России», — говорится в резюме.
Согласно анкете, в подчинении у соискателя 400 человек, он разбирается в технике, бухгалтерии, пожарной технике, обработке металлов, электрике и составлении юридических документов. «Что мне интересно- желательно попасть в команду которая только начинает развитие. Или просто к нормальным мужикам (можно и женский коллектив)», — отметил соискатель [орфография и пунктуация сохранены].
В своем резюме «подполковник запаса» также указывает, что не собирается слушать предложения от «сетевиков» и охранных фирм. При этом к госслужбе у него отношение «своебразное». «Но среди и гос служащих есть нормальные люди. Вот нормальные звоните», — говорится в резюме [орфография и пунктуация сохранены].