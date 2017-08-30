«Квест по музею природы». РНПК помогла школьникам провести летний практикум в Окском заповеднике

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», учащиеся детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» побывали в Окском заповеднике, где и провели летний практикум.
В течение недели школьникам преподавали лесоведение, орнитологию, зоологию, ботанику и гидробиологию.
Научные сотрудники заповедника подготовили для детей много интересных развлечений. Школьники участвовали в викторинах, придумывали загадки, слушали лекции и смотрели фильмы о бережном отношении к природе.
В этом году ребятам предложили поучаствовать в экологическом квесте по музею природы, а также посостязаться в батл-определении насекомых и детективном расследовании «Кто загрязняет воду?».
Также школьники лепили из глины, убирали журавлиный питомник, конюшни, дендропарк и скошенную траву вдоль дорог.
Справка
Поддержка экологической экспедиции школьников стала очередным мероприятием РНПК, приуроченным к Году экологии. РНПК поддерживает инициативы юных экологов и исследователей организации «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За годы сотрудничества при поддержке предприятия проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников, сохранению памяти наших знаменитых земляков. Одним из последних совместных мероприятий стала очередная экспедиция в село Гремячка Милославского района Рязанской области по восстановлению парка дома-усадьбы знаменитого ученого Петра Семенова-Тян-Шанского.