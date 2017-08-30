Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:22, 30 августа 2017 241

«Квест по музею природы». РНПК помогла школьникам провести летний практикум в Окском заповеднике

«Квест по музею природы». РНПК помогла школьникам провести летний практикум в Окском заповеднике

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», учащиеся детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» побывали в Окском заповеднике, где и провели летний практикум.

В течение недели школьникам преподавали лесоведение, орнитологию, зоологию, ботанику и гидробиологию.

Научные сотрудники заповедника подготовили для детей много интересных развлечений. Школьники участвовали в викторинах, придумывали загадки, слушали лекции и смотрели фильмы о бережном отношении к природе.

В этом году ребятам предложили поучаствовать в экологическом квесте по музею природы, а также посостязаться в батл-определении насекомых и детективном расследовании «Кто загрязняет воду?».

Также школьники лепили из глины, убирали журавлиный питомник, конюшни, дендропарк и скошенную траву вдоль дорог.

Справка

Поддержка экологической экспедиции школьников стала очередным мероприятием РНПК, приуроченным к Году экологии. РНПК поддерживает инициативы юных экологов и исследователей организации «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За годы сотрудничества при поддержке предприятия проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию школьников, сохранению памяти наших знаменитых земляков. Одним из последних совместных мероприятий стала очередная экспедиция в село Гремячка Милославского района Рязанской области по восстановлению парка дома-усадьбы знаменитого ученого Петра Семенова-Тян-Шанского.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:45, 30 августа 2017
Погладь, покорми, сфотографируйся. В Рязань приехала контактная выставка экзотических кошек
15:42, 30 августа 2017
Михайловская прокуратура добилась ремонта дороги по маршруту школьных автобусов
15:23, 30 августа 2017
В Сасове столкнулись «Тойота» и «Рено». Фото
15:22, 30 августа 2017
«Квест по музею природы». РНПК помогла школьникам провести летний практикум в Окском заповеднике
15:12, 30 августа 2017
В Киеве похитили журналистку Первого канала
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 66 913
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 36 268
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 20 223
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 18 161
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
21:35, 29 августа 2017 17 656
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум