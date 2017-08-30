Филиал «Рязаньэнерго» усилил работу по профилактике электротравматизма среди школьников

В новом учебном году сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» усилят работу в рамках информационной кампании по предотвращению несчастных случаев на энергообъектах. За сентябрь-октябрь энергетики планируют провести более 100 внеклассных часов по электробезопасности в рязанских школах.
Напомним, «Рязаньэнерго» сотрудничает с образовательными учреждениями по вопросам профилактики электротравматизма детей, регулярно посещая весной и осенью школы, а в период летних каникул — детские оздоровительные лагеря (ДОЛ). Так, за лето энергетики провели, в том числе совместно с ГУ МЧС России по Рязанской области, 13 занятий по электробезопасности для 732 ребят, отдыхающих в ДОЛ. Во время бесед с ребятами сотрудники «Рязаньэнерго» с помощью наглядно-информационных материалов и учебного фильма подробно разбирали ситуации, в которые может попасть человек, не знающий или пренебрегающий жизненно важными правилами, учили детей правильному поведению вблизи энергообъектов и обращению с электроприборами.
Энергетики уверены, что в закреплении знаний, которые они дают детям на тематических мероприятиях, важна помощь родителей, которые должны напоминать детям правила электробезопаности и показывать пример их соблюдения.
Энергетики напомнили о том, что:
- нельзя подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров! Если вы оказались на более близком расстоянии, выходите из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами. Пятка шагающей ноги должна приставляться к носку другой ноги, не отрываясь от земли. Особую осторожность следует соблюдать во время грозы, порывистого ветра или любой другой сильной непогоды, так как воздействие атмосферных факторов может привести к обрыву проводов и выводу из строя электроустановок;
- нельзя набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам, и тем более пытаться открыть их. Это смертельно опасно и противоправно;
- нельзя разбивать туристические лагеря, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры и увеселительные мероприятия, запускать воздушных змеев, делать «селфи», заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом
и т. п.вблизи энергообъектов;
- обо всех замеченных нарушениях — обрывах проводов, искрениях, повреждениях опор, изоляторов, дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков и плакатов по электробезопасности необходимо незамедлительно сообщить по телефону 01 или по бесплатному круглосуточному номеру контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00.
Дополнительную информацию о том, как уберечься от электротравм, можно также найти на