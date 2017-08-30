Федор Провоторов осенью оставит пост главы Касимова

Федор Провоторов осенью покинет пост главы Касимова. Его фамилия не фигурирует в списках зарегистрированных кандидатов на предстоящие очередные выборы в гордуму. Документы опубликованы на
Также в выборах не участвует его заместитель Ирина Пришвина.
В прошлый раз Провоторов и Пришвина баллотировались от «Единой России». Теперь партия выдвинула по их округам предпринимателей Александра Сучкова и Сергея Решетникова. Список возглавляет Олег Семенов — депутат действующего созыва, директор спортшколы «Лидер»
Выборы назначены на 10 сентября.
Федор Провоторов возглавил гордуму Касимова и муниципалитет в 2012 году, до этого был мэром Рязани и главой города.