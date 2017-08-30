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8:13, 30 августа 2017 1 931
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Федор Провоторов осенью оставит пост главы Касимова

Федор Провоторов осенью оставит пост главы Касимова

Федор Провоторов осенью покинет пост главы Касимова. Его фамилия не фигурирует в списках зарегистрированных кандидатов на предстоящие очередные выборы в гордуму. Документы опубликованы на сайте города. Согласно базе данных центризбиркома, Провоторов вообще не выдвигался.

Также в выборах не участвует его заместитель Ирина Пришвина.

В прошлый раз Провоторов и Пришвина баллотировались от «Единой России». Теперь партия выдвинула по их округам предпринимателей Александра Сучкова и Сергея Решетникова. Список возглавляет Олег Семенов — депутат действующего созыва, директор спортшколы «Лидер»

Выборы назначены на 10 сентября.

Федор Провоторов возглавил гордуму Касимова и муниципалитет в 2012 году, до этого был мэром Рязани и главой города.


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