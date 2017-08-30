ДТП на Островского спровоцировал водитель «Дастера». Об этом сообщил
Авария произошла во вторник, 7 августа, 42-летний водитель на кроссовере Renault Duster, двигаясь со стороны улицы Толстого в сторону Братиславской, на перекрестке дорог, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Toyota Corolla.
Удар при столкновении пришелся в правую боковую часть «Тойоты», от чего автомобиль развернуло и вынесло на тротуар.
В результате ДТП, травмы получила 7-летняя девочка — пассажирка Corolla, с места происшествия она была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.