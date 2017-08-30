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10:15, 30 августа 2017 799
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ДТП на Островского спровоцировал водитель «Дастера»

ДТП на Островского спровоцировал водитель «Дастера»

ДТП на Островского спровоцировал водитель «Дастера». Об этом сообщил сайт УМВД по Рязанской области.

Авария произошла во вторник, 7 августа, 42-летний водитель на кроссовере Renault Duster, двигаясь со стороны улицы Толстого в сторону Братиславской, на перекрестке дорог, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Toyota Corolla.

Удар при столкновении пришелся в правую боковую часть «Тойоты», от чего автомобиль развернуло и вынесло на тротуар.

В результате ДТП, травмы получила 7-летняя девочка — пассажирка Corolla, с места происшествия она была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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