Житель Спасска украл три бутылки пива из местного магазина. Об этом сообщили в
В полицию обратилась 44-летняя продавщица магазина в городе Спасске. Женщина сообщила, что в торговый зал зашел мужчина и взял из холодильника три бутылки пива и направился к выходу. Продавщица попыталась остановить посетителя, чтобы он оплатил покупку, но злоумышленник ударил женщину по голове и скрылся.
Полицейские по горячим следам нашли злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.