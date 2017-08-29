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11:04, 29 августа 2017 1 515
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Житель Спасска украл три бутылки пива из местного магазина

Житель Спасска украл три бутылки пива из местного магазина

Житель Спасска украл три бутылки пива из местного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 44-летняя продавщица магазина в городе Спасске. Женщина сообщила, что в торговый зал зашел мужчина и взял из холодильника три бутылки пива и направился к выходу. Продавщица попыталась остановить посетителя, чтобы он оплатил покупку, но злоумышленник ударил женщину по голове и скрылся.

Полицейские по горячим следам нашли злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.


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