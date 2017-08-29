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15:22, 29 августа 2017 106
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За год от укусов клещей пострадали 614 рязанских детей

За год от укусов клещей пострадали 614 рязанских детей

По состоянию на 28 августа в медорганизации Рязанской области из-за укусов клещей обратились 1673 человек, в том числе 614 детей, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«В рамках лабораторного мониторинга исследовано 659 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. В 10% случаев получен положительный результат на клещевой боррелиоз, в 6% - на гранулоцитарный анаплазмоз человека, в 0,7% - на моноцитарный эрлихиоз человека», — говорится в сообщении.

Представители надзорного органа подчеркнули, что в период активности клещей, находясь на природе, необходимо одевать одежду светлых тонов, максимально закрывающую кожу, носить головной убор.


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