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10:31, 29 августа 2017 262
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Во вторник в рязанском поселке отключили холодную воду

Во вторник в рязанском поселке отключили холодную воду

Во вторник, 29 августа, в рязанском поселке Мирный отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта воды не будет до 17:00.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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