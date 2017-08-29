В Рязани открылся новый центр для престарелых. Фото

Во вторник, 29 августа, в Рязани открылся новый центр для престарелых. Он рассчитан на 25 стационарных мест,
Новый геронтологический центр появился на базе областного госпиталя для ветеранов войн, расположенного на территории больничного комплекса имени Семашко. В нем есть зал ЛФК, кабинет УЗИ-диагностики и необходимое современное оборудование.
По данным регионального минздрав, попасть на лечение в центр будет возможно по путевкам от госпиталя для ветеранов.
Отмечается, что в новом центре также будут готовить врачей для работы с пожилыми людьми в других медучреждениях области.