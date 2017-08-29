Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:41, 29 августа 2017 608
 0    0

В Рязани открылся новый центр для престарелых. Фото

В Рязани открылся новый центр для престарелых. Фото

Во вторник, 29 августа, в Рязани открылся новый центр для престарелых. Он рассчитан на 25 стационарных мест, сообщил сайт администрации города.

Новый геронтологический центр появился на базе областного госпиталя для ветеранов войн, расположенного на территории больничного комплекса имени Семашко. В нем есть зал ЛФК, кабинет УЗИ-диагностики и необходимое современное оборудование.

По данным регионального минздрав, попасть на лечение в центр будет возможно по путевкам от госпиталя для ветеранов.

Отмечается, что в новом центре также будут готовить врачей для работы с пожилыми людьми в других медучреждениях области.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:41, 29 августа 2017
В Рязани открылся новый центр для престарелых. Фото
18:41, 29 августа 2017
Россиян предупредили о росте смертности от опасной формы гриппа
18:20, 29 августа 2017
Рязанца осудили за угрозу убийством и ограбление «Дикси»
18:12, 29 августа 2017
Верните мне мой 1967-й. RZN.info публикует архивное видео прогулки по Оке 3
17:24, 29 августа 2017
Рязанские дорожники обменялись передовым опытом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 65 989
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 35 929
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 19 893
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 17 783
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
17:27, 21 августа 2017 14 305
Разбившаяся в центре Рязани женщина пыталась достать упавшие ключи — следствие 1
Все новости
Форум