В новом учебном году рязанских школьников будут перевозить более 300 автобусов

В новом учебном году рязанских школьников будут перевозить 309 автобусов. Об этом рассказала глава минобразования региона Ольга Щетинкина во вторник, 29 августа,
Отмечается, что все автобусы соответствуют требованиям ГОСТ и оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS и тахографами. Во всех муниципалитетах установили оборудование, чтобы отслеживать движение школьных автобусов в режиме реального времени и иметь громкоговорящую связь с водителями.
Всего от дома до школы и обратно будут возить 7 853 ребенка.