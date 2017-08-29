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16:21, 29 августа 2017 206
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В новом учебном году рязанских школьников будут перевозить более 300 автобусов

В новом учебном году рязанских школьников будут перевозить более 300 автобусов

Фото: УМВД по Рязанской области

В новом учебном году рязанских школьников будут перевозить 309 автобусов. Об этом рассказала глава минобразования региона Ольга Щетинкина во вторник, 29 августа, сообщил сайт областного правительства.

Отмечается, что все автобусы соответствуют требованиям ГОСТ и оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS и тахографами. Во всех муниципалитетах установили оборудование, чтобы отслеживать движение школьных автобусов в режиме реального времени и иметь громкоговорящую связь с водителями.

Всего от дома до школы и обратно будут возить 7 853 ребенка.


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