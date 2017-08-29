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14:17, 29 августа 2017 1 073
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В центре Рязани ветка рухнула на припаркованный автомобиль

В центре Рязани ветка рухнула на припаркованный автомобиль

В центре Рязани сломанная ветка упала на машину. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Через некоторое время пострадавший автомобиль уехал, но ветка осталась на месте, перекрывая проход по тротуару.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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