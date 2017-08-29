С начала года 70 рязанцев оштрафовали из-за вывесок и рекламных конструкций

За ненадлежащее содержание вывесок и рекламных конструкций с начала года в Рязани привлекли к ответственности более 70 нарушителей. Об этом сообщил
Всего выписано штрафов на 157 тысяч рублей. При этом 55 нарушений такого рода зафиксировали в Московском районе, и 13 — в Октябрьском.
«В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов, информационные указатели, вывески, рекламные конструкции, в том числе информационные поля рекламных конструкций, декоративные панно должны содержаться в надлежащем и технически исправном состоянии», — говорится в сообщении.