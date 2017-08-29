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21:14, 29 августа 2017 144
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С начала года 70 рязанцев оштрафовали из-за вывесок и рекламных конструкций

С начала года 70 рязанцев оштрафовали из-за вывесок и рекламных конструкций

За ненадлежащее содержание вывесок и рекламных конструкций с начала года в Рязани привлекли к ответственности более 70 нарушителей. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Всего выписано штрафов на 157 тысяч рублей. При этом 55 нарушений такого рода зафиксировали в Московском районе, и 13 — в Октябрьском.

«В соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов, информационные указатели, вывески, рекламные конструкции, в том числе информационные поля рекламных конструкций, декоративные панно должны содержаться в надлежащем и технически исправном состоянии», — говорится в сообщении.


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