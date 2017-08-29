RZN.info и «Рязаньавтодор» начали принимать вопросы для конференции о дорогах

RZN.info начинает прием вопросов для интернет-конференции о дорогах. Читателям ответят сотрудники «Рязаньавтодора» — старейшей и одной из крупнейших профильных организаций региона. Предприятие занимается проектированием, строительством, содержанием и ремонтом дорог, так что его специалисты готовы рассказать обо всех направлениях отрасли.
Присылайте вопросы на электронный адрес
Просим не спрашивать о прошедшем или текущем ремонте конкретных улиц областного центра: им занимаются другие подрядчики, нанятые муниципалитетом.