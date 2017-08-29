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16:03, 29 августа 2017 497
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RZN.info и «Рязаньавтодор» начали принимать вопросы для конференции о дорогах

RZN.info и «Рязаньавтодор» начали принимать вопросы для конференции о дорогах

RZN.info начинает прием вопросов для интернет-конференции о дорогах. Читателям ответят сотрудники «Рязаньавтодора» — старейшей и одной из крупнейших профильных организаций региона. Предприятие занимается проектированием, строительством, содержанием и ремонтом дорог, так что его специалисты готовы рассказать обо всех направлениях отрасли.

Присылайте вопросы на электронный адрес news@rzn.info до 15 сентября. В теме письма укажите «Вопрос для Рязаньавтодора».

Просим не спрашивать о прошедшем или текущем ремонте конкретных улиц областного центра: им занимаются другие подрядчики, нанятые муниципалитетом.


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