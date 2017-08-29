Рязанская компания начала строить кожзавод на Алтае

Рязанская группа компаний «Русская кожа» начала строить свой завод в городе Заринске Алтайского края. Сдать его планируется в 2018 году, передает
Объем инвестиций составит около 1,5 миллиардов рублей, работать на нем будут не менее 150 человек. Сообщается, что в этом году основные здания заведут под крышу, уже вырыты котлованы для строительства очистных сооружений, строители начинают монтировать каркасы производственных помещений.
Трехстороннее соглашение между краевыми, муниципальными властями и руководством «Русской кожи» о создании предприятия в Заринске подписали в сентябре 2015 года. По проекту, мощность переработки составит 950 тысяч квадратных метров кожи в год, сырье планируют закупать в сибирских регионах.