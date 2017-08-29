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13:23, 29 августа 2017 235
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Рязанская больница имени Семашко осталась до вечера без холодной воды

Рязанская больница имени Семашко осталась до вечера без холодной воды

Рязанская больница имени Семашко осталась до вечера без холодной воды. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воду отключили с 9:00 до 19:00 в доме №3 по улице Семашко (больница), а также в домах №60 и №60-а.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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