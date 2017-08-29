Рязанская больница имени Семашко осталась до вечера без холодной воды. Об этом сообщил
Воду отключили с 9:00 до 19:00 в доме №3 по улице Семашко (больница), а также в домах №60 и №60-а.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская больница имени Семашко осталась до вечера без холодной воды. Об этом сообщил
Воду отключили с 9:00 до 19:00 в доме №3 по улице Семашко (больница), а также в домах №60 и №60-а.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРязанка стала призером Кубка России по спортивной гимнастике
|
cледующая новость →Полицейские задержали двух администраторов «групп смерти»
Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?