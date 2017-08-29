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17:02, 29 августа 2017 455
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Рязанка украла деньги с банковских карт московских пенсионерок

Рязанка украла деньги с банковских карт московских пенсионерок

Рязанка украла деньги с банковских карт московских пенсионерок. 25-летняя девушка представилась социальным работником, сообщил сайт ГУ МВД по Москве.

Злоумышленница позвонила 58-летней и 61-летней москвичкам на домашний телефон и заявила, что им положены компенсации к пенсии. Рязанка обманом узнала данные их банковских карт. В этот же день у пенсионерок исчезли деньги.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Она находится под подпиской о невыезде.

Тех, кто пострадал от мошенницы, просят позвонить по телефонам: (499) 194-11-85 или в службу «102» (с мобильных телефонов — 112).


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