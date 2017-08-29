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12:53, 29 августа 2017 427
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Рязанцы стали еще чаще гибнуть от алкоголя — статистика

Рязанцы стали еще чаще гибнуть от алкоголя — статистика

В Рязанской области увеличилось число смертей от отравления алкоголем. Такие данные опубликовал Рязаньстат. Согласно им, за семь месяцев 2017 года в регионе от спиртного погиб 71 человек. Год назад за тот же период зафиксировали 53 таких случая. Рост, таким образом, составил 34%. Количество смертельных отравлений на душу населения выросло с 8,1 до 10,9 случая на сто тысяч человек.

Число утопленников в регионе за указанный период сократилось с 23 до 11, жертв ДТП — с 77 до 70, самоубийц — увеличилось с 39 до 40, убитых — с 20 до 29.

В целом смертность в Рязанской области снизилась с 16,08 до 15,93 случая на тысячу человек. Чаще всего в регионе умирают от болезней системы кровообращения (42% всех случаев) и новообразований (14%).

Напомним, по итогам 2016 года смертельных от алкогольных отравлений в области выросла в полтора раза.


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