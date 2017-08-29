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13:47, 29 августа 2017 338
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Рязанcкий диджей познакомился с «танцующим миллионером» на Ибице

Рязанcкий диджей познакомился с «танцующим миллионером» на Ибице

Рязанец Евгений Дьячков, более известный как диджей D.E.D., познакомился с «танцующим миллионером». Соответствующую фотографию, сделанную с Джанлукой Вакки на Ибице, Евгений разместил в своих соцсетях. Как сообщил рязанец RZN.info, с «танцующим миллионером» он встретился в клубе clubonibiza.com, который Евгений месяц назад открыл вместе с партнерами.

Джанлуку Вакки рязанец охарактеризовал как «открытого, идущего на контакт человека». «Мы сказали ему „Привет! В России вы, пожалуй, наиболее популярны“». Итальянец приехал отдохнуть в клуб с компанией, при этом миллионера сопровождал охранник. «Будем считать нашу встречу первым знакомством», — подытожил рязанец, добавив, что пока останется жить и работать на Ибице.

Напомним, итальянец Джанлука Вакки стал известен после того, как станцевал на яхте. Видео, опубликованное миллионером на своей странице в Instagram, набрало более 13 миллионов просмотров. Отметим, что в Instagram у «танцующего миллионера» более 11 миллионов подписчиков.

В августе СМИ сообщали, что у Вакки начали арестовывать имущество за долги. Однако сам он утверждал, что ситуация не критична.


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