Рязанcкий диджей познакомился с «танцующим миллионером» на Ибице

Рязанец Евгений Дьячков, более известный как диджей D.E.D., познакомился с «танцующим миллионером». Соответствующую фотографию, сделанную с Джанлукой Вакки на Ибице, Евгений разместил в своих соцсетях. Как сообщил рязанец RZN.info, с «танцующим миллионером» он встретился в клубе clubonibiza.com, который Евгений месяц назад открыл вместе с партнерами.
Джанлуку Вакки рязанец охарактеризовал как «открытого, идущего на контакт человека». «Мы сказали ему „Привет! В России вы, пожалуй, наиболее популярны“». Итальянец приехал отдохнуть в клуб с компанией, при этом миллионера сопровождал охранник. «Будем считать нашу встречу первым знакомством», — подытожил рязанец, добавив, что пока останется жить и работать на Ибице.
Напомним, итальянец Джанлука Вакки стал известен после того, как станцевал на яхте. Видео, опубликованное миллионером на своей странице в Instagram, набрало более 13 миллионов просмотров. Отметим, что в Instagram у «танцующего миллионера» более 11 миллионов подписчиков.
В августе СМИ сообщали, что у Вакки начали