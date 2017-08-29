Рязанца осудили за угрозу убийством и ограбление «Дикси»

Рязанца приговорили к исправительным работам за угрозу убийством и ограбление «Дикси». Об этом
В апреле 2017 года житель Шилова дома угрожал убийством своей матери. При этом агрессивно настроенный мужчина проткнул ножом стол.
В мае злоумышленник забрал с витрины магазина «Дикси» бутылку коньяка и спрятал ее за пояс брюк. Кассир кричала, чтобы он остановился, однако мужчина скрылся вместе с алкоголем.
Подсудимого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы), частью 1 статьи161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Его приговорили к 360 часам обязательных работ.
Приговор суда еще не вступил в силу и может быть обжалован.