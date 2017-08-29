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18:20, 29 августа 2017 143
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Рязанца осудили за угрозу убийством и ограбление «Дикси»

Рязанца осудили за угрозу убийством и ограбление «Дикси»

Рязанца приговорили к исправительным работам за угрозу убийством и ограбление «Дикси». Об этом сообщил Шиловский районный суд.

В апреле 2017 года житель Шилова дома угрожал убийством своей матери. При этом агрессивно настроенный мужчина проткнул ножом стол.

В мае злоумышленник забрал с витрины магазина «Дикси» бутылку коньяка и спрятал ее за пояс брюк. Кассир кричала, чтобы он остановился, однако мужчина скрылся вместе с алкоголем.

Подсудимого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы), частью 1 статьи161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Его приговорили к 360 часам обязательных работ.

Приговор суда еще не вступил в силу и может быть обжалован.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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