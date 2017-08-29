Победители забега на рязанском фестивале «За Окой пасутся КО…» получат холодильники

Победители молочного забега на фестивале «За Окой пасутся КО…» получат холодильники. Гастрономический праздник проведут в селе Коростово в субботу, 2 сентября, сообщил сайт «
Фестиваль организуют четвертый год подряд. В этот раз его посвятят Году экологии. Гости, разделившись на команды, будут плести венки для коров. Семейным парам предлагают преодолеть зигзагообразную полосу препятствий протяженностью 250 метров. При этом женщина должна быть на спине или руках партнера. Победителям подарят двухкамерный холодильник, за второе место дадут однокамерный холодильник, за третье — морозильную камеру.
Также на фестивале организуют тематические площадки: на «Молочной бирже» можно будет купить продукцию от рязанских производителей, в «Молочном ресторане» — попробовать разнообразные угощения, а в «Молочной деревне» познакомиться с обитателями фермы, поучаствовать в интерактивных играх и мастер-классах, а также приобрести сувениры.
Для детей артисты рязанского театра кукол покажут сказку «Волк и семеро козлят».
На фестивале выступит кавер-группа HotStuff.
Начало в 12:00.
Место: Дубовая роща села Коростово, Рязанский район.
Напомним, в прошлом году на фестивале