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11:10, 29 августа 2017 3 048
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Пьяный рязанец изнасиловал восьмилетнюю девочку 2

Пьяный рязанец изнасиловал восьмилетнюю девочку

Пьяный рязанец изнасиловал восьмилетнюю девочку. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, вечером 10 августа 2017 года 58-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице знакомую восьмилетнюю девочку. Мужчина привел ребенка в сарай, где изнасиловал девочку.

В настоящее время проводятся следственные действия. Обвиняемого заключили под стражу по обвинению в п «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Расследование уголовного дела продолжается.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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