Пьяный рязанец изнасиловал восьмилетнюю девочку. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.
По версии следствия, вечером 10 августа 2017 года 58-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице знакомую восьмилетнюю девочку. Мужчина привел ребенка в сарай, где изнасиловал девочку.
В настоящее время проводятся следственные действия. Обвиняемого заключили под стражу по обвинению в п «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Расследование уголовного дела продолжается.