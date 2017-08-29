Ночью в Приокском дерево упало на две машины. Фото

Ночью во вторник, 29 августа, на улице Карла Маркса дерево упало на две машины. У них повреждены крыши. В одном из автомобилей также выбило стекла.
Данных о пострадавших нет.
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Ночью во вторник, 29 августа, на улице Карла Маркса дерево упало на две машины. У них повреждены крыши. В одном из автомобилей также выбило стекла.
Данных о пострадавших нет.
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