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11:28, 29 августа 2017 850
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Начальник рязанской железнодорожной станции обманул своих подчиненных на 75 тысяч

Начальник рязанской железнодорожной станции обманул своих подчиненных на 75 тысяч

Начальник рязанской железнодорожной станции обманом собрал со своих подчиненных 75 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В феврале подсудимый сообщил своим подчиненным, что по итогам работы за 2016 год им не полагается единовременное денежное вознаграждение, однако он может решить вопрос, если они вернут ему половину от полученных выплат. Потерпевшие согласились на это, полагая, что в случае отказа начальник может повлиять на их дальнейшую работу. В итоге в марте злоумышленник получил 75 тысяч рублей.

Суд признал рязанца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Отмечается, что мужчина возместил причиненный ущерб.


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