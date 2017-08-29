На Южной окружной дороге БМД протаранила «Шкоду». Видео

На Южной окружной дороге БМД протаранила автомобиль Skoda. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора. Ролик опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» во вторник, 29 августа.
Официальных данных о ДТП пока нет.
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На Южной окружной дороге БМД протаранила автомобиль Skoda. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора. Ролик опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» во вторник, 29 августа.
Официальных данных о ДТП пока нет.
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