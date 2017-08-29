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15:24, 29 августа 2017 123
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На улице Островского столкнулись «Дастер» и «Тойота»

На улице Островского столкнулись «Дастер» и «Тойота»

Во вторник. 29 августа, на улице Островского столкнулись Renault Duster и Toyota. Фотографию аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Официальных данных о ДТП пока нет.


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