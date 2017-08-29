Врио губернатора Николай Любимов поручил создать праздничное настроение в рязанских школах. Об этом он заявил на заседании облправительства.
«Прошу 1 сентября обеспечить порядок, безопасность и постараться создать праздничное настроение на линейках, а также в первые дни обучения. Необходимо закончить ремонты, уборку помещений, наладку оборудования там, где это ведется, для того чтобы действительно дети пришли с родителями и увидели, что к их приходу готовились. Это важно», — цитирует Любимова
Свои слова он адресовал руководителю областного минобра Ольге Щетинкиной и главам всех муниципальных образований.