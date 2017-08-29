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15:38, 29 августа 2017 450
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Любимов поручил создать праздничное настроение в рязанских школах

Любимов поручил создать праздничное настроение в рязанских школах

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио губернатора Николай Любимов поручил создать праздничное настроение в рязанских школах. Об этом он заявил на заседании облправительства.

«Прошу 1 сентября обеспечить порядок, безопасность и постараться создать праздничное настроение на линейках, а также в первые дни обучения. Необходимо закончить ремонты, уборку помещений, наладку оборудования там, где это ведется, для того чтобы действительно дети пришли с родителями и увидели, что к их приходу готовились. Это важно», — цитирует Любимова сайт правительства региона.

Свои слова он адресовал руководителю областного минобра Ольге Щетинкиной и главам всех муниципальных образований.


© RZN.info

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