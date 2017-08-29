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8:46, 29 августа 2017 498
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Курсанты Академии ФСИН поучаствовали в марафоне «Служу России!». Фото

Курсанты Академии ФСИН поучаствовали в марафоне «Служу России!». Фото

Первокурсники Академии ФСИН поучаствовали в военно-патриотическом марафоне «Служу России!». Его в третий раз проводили на территории загородного учебного центра.

В течение недели курсанты выполняли различные служебно-боевые, спортивные и творческие задания, в том числе на основы фортификации, обыска преступника и оказания первой помощи.

«Мы начали старт онлайн, все вместе. Курсанты Псковского филиала, также выполнили комплекс задач и рубежей, представленных нашим курсантам», — рассказал замначальника по работе с личным составом Дмитрий Панарин.

К марафону также присоединились первокурсники Рязанского филиала Московского университета МВД России им. Владимира Кикотя.

«Понравилось ползти на животе, под веревкой, как настоящий солдат, с автоматом. Я с детства смотрел, как ходят на военных парадах ребята, и мечтал оказаться однажды в их строю. Теперь эта мечта сбылась. А родителям совершенно нечего за нас переживать. Мы выбрали очень интересную профессию и в ней просто нечего делать без хорошей подготовки», — рассказал первокурсник Владимир Романенко из Старого Оскола.

Силовая эстафета «Зарница» завершила череду заданий марафона. Участники соревнований разжигали костры, искали мины, стреляли по мишеням и под огнем «неприятеля» пробирались к цели.

«Мы участвовали в исполнении боевых листков, выполняли эмблемы, бежали марш-бросок. Здесь очень нужна не только выносливость, но и в первую очередь сплоченность. Задача команды дойти в полном составе, а значит нужно помогать друг другу», — отметила курсант Ольга Фалеева из небольшого карельского села.

За соревнованиями первокурсников наблюдали их родители.

«Эти знания и навыки, которые курсанты получили за первый месяц нахождения в ЗУЦе, пригодятся им после завершения КМБ и естественно, уже при выполнении практических заданий в ходе прохождения всех видов практик в исправительных учреждениях», — считает замначальника по работе с личным составом Дмитрий Панарин.

Фото пресс-службы Академии ФСИН


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