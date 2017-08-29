Каждый пятый (19%) житель Рязанской области испытывает ежедневный стресс на работе. К такому выводу пришла служба исследований компании
42% опрошенных сталкиваются со стрессом несколько раз в месяц. Еще 31% - реже, чем раз в месяц. 8% рязанских респондентов ответили, что с эмоциональной точки зрения чувствуют себя на работе спокойно и благополучно.
Отмечается, что наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет. При этом самыми устойчивыми оказались молодые специалисты до 25 лет и сотрудники старше 45 лет. Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием: 31% страховых агентов пребывают в постоянном стрессе. Представители сфер «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения. Наименее подвержены стрессу представители сферы «Рабочий персонал», работники спортивной и фитнес-индустрии, представители сферы безопасности и добычи сырья.
Среди основных причин, приводящих к стрессу местных работников: слишком большой объем задач (48%) и несоблюдение сроков (30%). Также душевный дисбаланс вызывают: быстрый темп работы (27%), недовольство коллег и заказчиков (27%) либо личное недовольство выполненной работой (24%).
Чаще всего в борьбе со стрессом рязанцам помогает их хобби и общение с друзьями (по 36% в обоих случаях). Кроме того, для противостояния нервным перенапряжением участники опроса пьют успокоительные (24%) и делятся переживаниями с коллегами (15%). В исключительных случаях в ход идут алкоголь (6%), антидепрессанты (3%) и консультации психолога (3%). 33% местных работников ничего не предпринимают для борьбы со стрессом.
В опросе участвовали 11 545 сотрудников российских компаний, 270 из них — жители Рязанской области.