Государственный Рязанский приборный завод получил диплом за участие в форуме «Армия-2017»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) представил свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» в Кубинке. Предприятие участвовало в выставке в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ».
Государственный Рязанский приборный завод (АО «ГРПЗ») экспонировал макет радиолокационной станции Н-025Э для вертолета «Ночной охотник», а также изделия, созданные на базе лазерных и видеокомпьютерных технологий — автомат теплотелевизионный с системой обработки видеоизображений АТТ-М, лазерную систему наведения, нашлемную систему целеуказания и индикации НСЦИ-В.
В рамках форума «Армия-2017» прошли конференции и заседания круглых столов с участием российских и зарубежных заказчиков военной техники, представителей НИИ и производственных предприятий.
Справка
Международный военно-технический форум «Армия-2017» — масштабное мероприятие, в котором принимают участие крупные отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты. Его основная цель — создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах обороны и безопасности государства с последующим внедрением в перспективные образцы вооружения и военной техники, а также содействие повышению эффективности жизнедеятельности, строительства, подготовки и применения Вооруженных Сил, подведомственных организаций и предприятий Минобороны России, обеспечению их потребностей в материальных средствах, продукции и услугах общего назначения.