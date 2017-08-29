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20:25, 29 августа 2017 537
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Город поплыл. Соцсети наполнились жалобами рязанцев на «озера» посреди тротуаров

Город поплыл. Соцсети наполнились жалобами рязанцев на «озера» посреди тротуаров

Группы соцсети «ВКонтакте» наполнились жалобами рязанцев на большие лужи, появившиеся на тротуарах в результате сильного дождя во вторник, 29 августа.

«Озера» на улицах возникают в разных районах города в дорожных ямах, либо становятся результатом неудачного благоустройства или отсутствия ливневой канализации.

«Перекресток на улице Западной (в районе „Рудо“)! Пройти можно только в резиновых сапогах! А ведь это дорога к детскому саду! В любой дождь (даже небольшой) здесь лужа, а если нет лужи, то грязища, которую невозможно обойти!» — говорится в одном из сообщений.

«После того, как сделали дорогу по улице Станкозаводской от дома №24 к дому №26 после дождя невозможно перейти. Приходиться выходить на проезжую часть дороги», — жалуется другой пользователь соцсети.


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