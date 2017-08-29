Город поплыл. Соцсети наполнились жалобами рязанцев на «озера» посреди тротуаров

Группы соцсети «ВКонтакте» наполнились жалобами рязанцев на большие лужи, появившиеся на тротуарах в результате сильного дождя во вторник, 29 августа.
«Озера» на улицах возникают в разных районах города в дорожных ямах, либо становятся результатом неудачного благоустройства или отсутствия ливневой канализации.
«Перекресток на улице Западной (в районе „Рудо“)! Пройти можно только в резиновых сапогах! А ведь это дорога к детскому саду! В любой дождь (даже небольшой) здесь лужа, а если нет лужи, то грязища, которую невозможно обойти!» — говорится в одном из сообщений.
«После того, как сделали дорогу по улице Станкозаводской от дома №24 к дому №26 после дождя невозможно перейти. Приходиться выходить на проезжую часть дороги», — жалуется другой пользователь соцсети.